La truffa dei servizi a pagamenti sui telefoni, chiuse le indagini. 99 milioni sottratti, accusate 33 persone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel luglio del 2020 gli uffici di WindTre erano stati perquisiti dalla Guardia di Finanza alla ricerca delle prove di un sistema di truffa tramite servizi a pagamento. Si chiude ora questo filone di indagine: 33 persone, anche ex dirigenti WindTre. La società estranea ai fatti.... Leggi su dday (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel luglio del 2020 gli uffici di WindTre erano stati perquisiti dalla Guardia di Finanza alla ricerca delle prove di un sistema ditramitea pagamento. Si chiude ora questo filone di indagine: 33, anche ex dirigenti WindTre. La società estranea ai fatti....

Pubblicità

fattoquotidiano : Torino, la “banda degli imprenditori” e la truffa dei certificati bianchi per il risparmio energetico: 14 arresti - Digital_Day : Nessuna persona ha mai richiesto servizi a pagamento via SMS: era tutta una truffa - FabioC_Spada : RT @gallina_di: Sono in possesso di una testimonianza certa e molto grave. @MinisteroSalute @robersperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi Vergo… - Nocavia2 : RT @gallina_di: Sono in possesso di una testimonianza certa e molto grave. @MinisteroSalute @robersperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi Vergo… - luce299792458 : RT @gallina_di: Sono in possesso di una testimonianza certa e molto grave. @MinisteroSalute @robersperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi Vergo… -