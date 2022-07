Italia in preghiera: 6 luglio | Tutte le info per collegarsi al Rosario in diretta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ecco le info per seguire la preghiera del Santo Rosario in diretta questa sera. Un momento importante che unisce l’Italia per chiedere a Maria la pace e le grazie necessarie. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Asti Questa sera L'articolo Italia in preghiera: 6 luglio Tutte le info per collegarsi al Rosario in diretta proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ecco leper seguire ladel Santoinquesta sera. Un momento importante che unisce l’per chiedere a Maria la pace e le grazie necessarie. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Ilda Asti Questa sera L'articoloin: 6leperalinproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

acs_italia : RT @acs_italia: Una buona notizia. Padre Emmanuel Silas, della diocesi di #Kafanchan, #Kaduna, uno dei tre sacerdoti cattolici rapiti in #N… - LAltravoce : La Card di Pietrangelo Buttafuoco Il microonde del Diavolo La siccità sta mettendo in ginocchio l'Italia, da Nord… - acs_italia : RT @acs_italia: Il 1° luglio 2016 un commando di estremisti islamici massacrò 20 persone, di cui 10 italiani, a #Dacca, in #Bangladesh. Aiu… - GhigoTrieste : RT @udescri: @SCUtweet @MoMa3010 plot applicabile a qualsiasi calciatore durante il calciomercato in Italia: 1)celebrazione ed esaltazione… - udescri : @SCUtweet @MoMa3010 plot applicabile a qualsiasi calciatore durante il calciomercato in Italia: 1)celebrazione ed… -