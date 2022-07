In un giorno 502 positivi La nuova Omicron dilaga - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale delprecedente. I guariti crescono dello ... 83.767 a Prato (in più), 98.064 a Pistoia (581 in più), 60.383 a Massa - Carrara (350 in più),...I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale delprecedente. I guariti crescono dello ... 83.767 a Prato (in più), 98.064 a Pistoia (581 in più), 60.383 a Massa - Carrara (350 in più),... In un giorno 502 positivi La nuova Omicron dilaga Continuano ad aumentare i contagi nella nostra provincia. E crescono anche i ricoverati negli ospedali toscani. Undici i decessi a livello regionale ...'Bisogna sempre essere vigili, ma non possiamo pensare di affrontare il Covid come nel 2020 Una percentuale che si traduce in 'un numero compreso fra 2 e 4 milioni di individui, probabilmente intorno ...