I tre divi che non vedremo in Thor | Love and Thunder perché le loro scene sono state tagliate

(Di mercoledì 6 luglio 2022)andstabilisce nuovi standard anche in termini di visibilità delle stelle hollywoodiane. L'universo cinematografico della Marvel è ormai popolato da così tanti grandi nomi del cinema che spesso non c'è più spazio nemmeno per le superstar. Pare infatti che il regista Taika Waititi abbia fatto fuori all'ultimo ben tre attori di fama mondiale dalla quarta avventura in solitaria del dio norreno. Lo ha rivelato uno degli attori principali, Christian Bale. Chile 3 stelledallediandBale ha dato la notizia con disinvoltura in un'intervista. Nella conversazione, consa dal canale YouTube Prensaescenario, l'interprete di Gorr il macellatore ...

Pubblicità

OcchinoOmar : I monogami integralisti, divi del sesso fino al giorno prima, poi si fidanzano, due tre quattro cinque mesi, calma… -

GQ Italia

...un passo avanti rispetto a Riccioli D'oro (Florence Pugh) e alla Famiglia Criminale deiOrsi, ... e vissero per sempre orrendi e contenti Clooney, Roberts, Huppert e gli altriUniversal Il 22 ...... è stato l'attore e produttore americano Edward Harrison Norton, un Golden Globe enomination ... L'estate con idel cinema in città Solo poche settimane fa era stata la volta di Keanu Reeves, ... Thor: Love and Thunder, i tre divi che non vedremo perché le loro scene sono state tagliate Il cast stellare prevedeva anche tre divi che all'ultimo non compaiono più (e due li ha rivelati Christian Bale) ...La ragione ce l'ha sempre chi sta in piedi. Soprattutto sulle pietre. Soprattutto quando le si affrontano al Tour de France . C'entrano niente le pietr ...