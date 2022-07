I gesti (e gli accessori) che ti garantiscono una corretta idratazione estiva, non solo se fai sport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quanta acqua bere al giorno? E come capire se lo stai facendo in maniera corretta? Ecco i suggerimenti dell'esperto e qualche idea shopping per idratarsi con più gusto e puntualità Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quanta acqua bere al giorno? E come capire se lo stai facendo in maniera? Ecco i suggerimenti dell'esperto e qualche idea shopping per idratarsi con più gusto e puntualità

Pubblicità

Sisters9Sisters : RT @claudeger55: Gli 'attivisti per il clima' fanno gesti 'folli'. Quelli che protestavano contro il GP o contro le restrizioni erano 'crim… - CHildk306 : junseo è uno dei ragazzi più dolci che conosca giuro non è il migliore a dimostrarlo ma lo si capisce con i piccoli… - GMandorlini : @tetomareunafoto Ho sempre supportato Sainz,anche quando era in difficoltà ma dopo certe parole e certi gesti non s… - graz848 : RT @claudeger55: Gli 'attivisti per il clima' fanno gesti 'folli'. Quelli che protestavano contro il GP o contro le restrizioni erano 'crim… - twittingelenaa : RT @claudeger55: Gli 'attivisti per il clima' fanno gesti 'folli'. Quelli che protestavano contro il GP o contro le restrizioni erano 'crim… -