“Ha chiesto la cessione”: Torino, Juric ne approfitta per il sostituto di Belotti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Torino deve sostituire Andrea Belotti con un nuovo centravanti e prova ad approfittarne, ecco la prima offerta Il Torino è al lavoro per regalare i colpi tanto desiderati da Ivan Juric. Dopo aver perso l’obiettivo Gollini e anche Rolando Mandragora, per la zona tra centrocampo e attacco si sta facendo di tutto per trattenere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildeve sostituire Andreacon un nuovo centravanti e prova adrne, ecco la prima offerta Ilè al lavoro per regalare i colpi tanto desiderati da Ivan. Dopo aver perso l’obiettivo Gollini e anche Rolando Mandragora, per la zona tra centrocampo e attacco si sta facendo di tutto per trattenere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FreeEren_ : @HungryMarcio Spoiler: Ronaldo ha chiesto la cessione appunto perché vuole giocare la champions HAHAHAHAHAH e Dybal… - VncnzoCrso : @peppe_tweet Così sembra che la Juve lo abbia messo sul mercato, cosa non vera. Lui ha chiesto la cessione, rilegge… - newsdasporto : @salpaladino Sono stati colti di sorpresa, parlavano di rinnovo e all'improvviso #DeLigt se ne esce con quell'inter… - MimmoCelsi : @marco_rogerio_ sai perchè ti ho scritto così perche lui non ha chiesto la cessione e la juve non vuole vendere ma… - TheRipper1899 : @nuneziano966 Sisi ok. Raphinha è andato al Leeds e NON ha chiesto di non impedire la cessione entro x anni se le c… -