Grande Fratello Vip, Pamela Prati nel cast di Alfonso Signorini: ecco tutti i concorrenti ufficiali e non del GF Vip 7 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Pamela Prati potrebbe tornare al GF Vip di Alfonso Signorini; la nota showgirl sarda è stata protagonista della prima edizione del reality, facendosi notare per la sua assoluta intolleranza nei confronti delle telecamere puntate h24 e dell'impossibilità di uscire. Oggi il conduttore ha annunciato che la Prati farà parte del suo cast, ma l'accoglienza non...

