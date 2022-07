Ferrari LMH, ecco la nuova hypercar per i 100 anni della 24 Ore di Le Mans (Di mercoledì 6 luglio 2022) Trionfare nella categoria Le Mans hypercar del Mondiale Endurance: è questo l’obiettivo del nuovo bolide da corsa della Ferrari, la LMH, atteso al debutto fra i cordoli alla celebre 24 Ore di Le Mans del 2023, la tappa più prestigiosa fra quelle previste nel calendario FIA World Endurance Championship. Ma prima di quella data, Ferrari ha in serbo un intenso programma di sviluppo che verrà condotto dai piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT. “È un momento davvero emozionante atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionati della nostra Casa”, ha dichiarato Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT: “Poter toccare con mano il frutto di tanti mesi di lavoro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Trionfare nella categoria Ledel Mondiale Endurance: è questo l’obiettivo del nuovo bolide da corsa, la LMH, atteso al debutto fra i cordoli alla celebre 24 Ore di Ledel 2023, la tappa più prestigiosa fra quelle previste nel calendario FIA World Endurance Championship. Ma prima di quella data,ha in serbo un intenso programma di sviluppo che verrà condotto dai piloti ufficiali diCompetizioni GT. “È un momento davvero emozionante atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionatinostra Casa”, ha dichiarato Antonello Coletta, Head ofAttività Sportive GT: “Poter toccare con mano il frutto di tanti mesi di lavoro, ...

