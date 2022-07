Droga: Polizia Bologna, 43 misure cautelari e sequestrato denaro per 1 mln (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bologna, 6 lug. - (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo 43 misure cautelari per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio. sequestrato denaro per un milione di euro provento di attività illecita Ulteriori dettagli verranno comunicati in sede di conferenza stampa in data odierna presso la Questura alle 11. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022), 6 lug. - (Adnkronos) - Ladi Stato di, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo 43per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio.per un milione di euro provento di attività illecita Ulteriori dettagli verranno comunicati in sede di conferenza stampa in data odierna presso la Questura alle 11.

