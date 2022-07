Diabete | un nuovo sistema per monitoraggio continuo del glucosio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un sensore più piccolo di una moneta da 5 centesimi da applicare alla parte posteriore del braccio per aver unminuto per minuto sui livelli dinel sangue. Arriva anche in Italia ...

... in una migliore prognosi della malattia e anche in una migliore qualità di vita delle persone con il". Sì, perchè FreeStyle Libre 3 non è soltanto un'arma in più per i medici. È soprattutto ...... direttore dell'Unità Operativa Complessa di Endocrinologia del Policlinico di Bari, ha parlato a Fanpage.it della sperimentazione di unfarmaco rivoluzionario contro il, il Tirzepatide ...A Elizabeth, diabetica, non fu dato il farmaco salvavita nonostante il deterioramento delle condizioni di salute. Al gruppo religioso appartenevano anche la madre e il padre, già accusati di omicidio ...Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Abbott, azienda health-tech leader mondiale nella tecnologia di monitoraggio del glucosio con sensori, ha presentato oggi a Milano 'FreeStyle Libre 3', nuovo sensor ...