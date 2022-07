Di Marzio | “Incontro tra la Juve e l’agente di Koulibaly”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Gianluca Diesperto di calciomercato fa sapere di untradi Kalidoue lantus. Attraverso il suo sito ufficiale il giornalista di Sky racconta di un aggiornamento tra le parti, con lafortemente interessata al difensore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2023. Federico Cherubini direttore sportivo dellantus ha parlato con Fali Ramadani ed ha ribadito il forte interesse dei bianconeri per il giocatore. In casasu prepara la cessione di De Ligt al Chelsea. Il difensore verrà pagato a peso d’oro, circa 120 milioni di euro che in parte saranno destinati a coprire le spese per il cartellino di. Il giocatore viene valutato dal Napoli 40 milioni di euro, ma secondo ...