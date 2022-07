Boris Johnson | dimissioni di massa Ecco cosa sta succedendo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) È bufera per il primo ministro inglese. Come riportato ieri da Daniele Meloni sul sito nicolaporro.it, l’esperienza governativa di BoJo alla guida del Regno Unito sembra ormai agli sgoccioli. Nella giornata di ieri, infatti, hanno dato le propriea sorpresa il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, il ministro della Sanità, Sajid Javid, seguiti dal vicepresidente del partito e da circa una ventina di figure istituzionali, tra segretari e funzionari. Nuovenei Tories La giornata di oggi sembra proseguire nel peggiore dei modi. Come riportato dal quotidiano inglese Telegraph, intorno alle tre di pomeriggio, si sono dimessi altri cinque esponenti del governo conservatore, con l’invio a Downing Street di una lettera congiunta, invitandoa farsi da parte. ...

