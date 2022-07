Battiti Live | 5 ballerini ex allievi di Amici sul palco | ecco chi sono

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha preso il via ieri sera, lo show musicale di Italia 1 che, ormai da anni, tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Sullo sfondo di Bari, i primi artistisaliti sule siesibiti davanti al pubblico, per la gioia dei fan che dopo anni di restrizioniritornati a riempire le piazze. Al fianco dei cantanti anche tantiperché lo spettacolo deve essere assicurato. Tra di loro, nel corpo di ballo, ben 5 exdi. ChidiAl fianco dei cantanti, ieri sera il pubblico ha notato la presenza di molti. Tra loro diversi ‘ex talenti’ della scuola di ...

Pubblicità

hishaylee : RT @__cinzia___: i volti del >21% di share di battiti live - cia99000 : RT @__cinzia___: i volti del >21% di share di battiti live - lockedinajail_ : praticamente tutti i programmi in cui c’è nunzio quest’anno fanno record di share adesso anche battiti live ha rice… - te4r8 : RT @__cinzia___: i volti del >21% di share di battiti live - _aleloveshaz_ : RT @__cinzia___: i volti del >21% di share di battiti live -

Ascolti del 5 luglio 2022 in prima serata su Rai1 il film Ricatto d'Amore 2.371.000 spettatori pari al 16% di share. Su Italia 1 il ritorno di1.521.000 (12,3%). Su Canale 5 la prima tv di Sono Tornato 1.485.000 (9,8%). Su Rai2 Dalla Strada al Palco con Nek 1.155.000 (8,7%). Su Rai3 Filorosso 782.000 (5,7%). Su La7 In Onda Prima ...Chi sono i ballerini e le ballerine del Radio Norba2022 Il palco di2022 dà spazio ai talent Radio Norba, l'evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri , è iniziato il 17 giugno 2022 e si ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cd948364-d0b9-2c46-cd45-6c64351a23 ...La settimana del gossip vede protagonisti Zorzi infuriato con i tassisti, Mercedesz Henger e le dichiarazioni post Isola e Elisabetta Gregoraci per la gaffe al Battiti Live ...