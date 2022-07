Al via vendita biglietti per raduno nazionale Mazda MX-5 (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è possibile acquistare il biglietto per poter partecipare al grande raduno nazionale Mazda MX-5 che si terrà domenica, 18 settembre, all’autodromo di Modena. Sono già 1.298 i possessori di Mazda MX-5 che hanno deciso di preregistrarsi a quello che si prospetta come il più grande raduno di MX-5 mai realizzato in Italia. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto il prima possibile per assicurarsi il proprio posto. Infatti, raggiunta la capienza massima, non sarà più possibile farlo. Per iscriversi, basterà inserire i propri dati e quelli della vettura che si possiede e procedere al pagamento sul seguente sito: https://Mazdamx-5.it/.La quota di 25 euro a persona include l’ingresso esclusivo all’Autodromo – che per l’occasione sarà interamente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è possibile acquistare il biglietto per poter partecipare al grandeMX-5 che si terrà domenica, 18 settembre, all’autodromo di Modena. Sono già 1.298 i possessori diMX-5 che hanno deciso di preregistrarsi a quello che si prospetta come il più grandedi MX-5 mai realizzato in Italia. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto il prima possibile per assicurarsi il proprio posto. Infatti, raggiunta la capienza massima, non sarà più possibile farlo. Per iscriversi, basterà inserire i propri dati e quelli della vettura che si possiede e procedere al pagamento sul seguente sito: https://mx-5.it/.La quota di 25 euro a persona include l’ingresso esclusivo all’Autodromo – che per l’occasione sarà interamente ...

