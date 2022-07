Wimbledon 2022 | Cameron Norrie è l’avversario di Djokovic | battuto Goffin ai quarti

Leggi su oasport

(Di martedì 5 luglio 2022) Saràa contendere la finale dia Novak. Il numero 12 delle classifiche mondiali ottiene la prima semifinale Slam della carriera e diventa il quarto britannico fra i migliori quattro all’All England Club in era Open battendo Davidcon il punteggio di 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5 in poco più di tre ore e mezza di partita. Una sfida che ha rischiato più volte di perdere, ma a cui è rimasto attaccato con le unghie e con i denti. Il campo 1 è ovviamente schierato dalla parte del numero 9 del tabellone, in missione per riportare la Gran Bretagna in semifinale nel torneo di casa. Non si tiene però conto che, nel suo gioco solido, è uno che sull’erba ci sa giocare. Gli basta una sola chance, ai vantaggi del sesto gioco, per incamerare il break che gli ...