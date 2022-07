Ultime Notizie – Omicron, Pistello: “Variante indiana si sta facendo spazio” (Di martedì 5 luglio 2022) “Dobbiamo essere vigili sulla nuova sottoVariante di Omicron 2 BA.2.75, che si sta diffondendo molto in India perché si sta facendo spazio con Omicron 5 che non è facile da scalzare. Questa nuova sottoVariante ha argomenti che meritano attenzione e mutazioni che potrebbe erodere la capacità protettiva dei vaccini. Non sappiamo quando arriverà qui da noi, ma è chiaro che serve essere attenti. Per ora la patogenicità di BA.2.75 non sembra preoccupante anche se è molto contagiosa, ha molte delle caratteristiche di BA.2 e qualcosa della BA.5 ma le mutazione sembrano essere in zone meno importanti e non collegate alla possibilità di evasione dell’immunità”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Dobbiamo essere vigili sulla nuova sottodi2 BA.2.75, che si sta diffondendo molto in India perché si stacon5 che non è facile da scalzare. Questa nuova sottoha argomenti che meritano attenzione e mutazioni che potrebbe erodere la capacità protettiva dei vaccini. Non sappiamo quando arriverà qui da noi, ma è chiaro che serve essere attenti. Per ora la patogenicità di BA.2.75 non sembra preoccupante anche se è molto contagiosa, ha molte delle caratteristiche di BA.2 e qualcosa della BA.5 ma le mutazione sembrano essere in zone meno importanti e non collegate alla possibilità di evasione dell’immunità”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ...

