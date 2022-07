Travis Barker: cos'è successo davvero al batterista? (Di martedì 5 luglio 2022) È ora di fare un po’ di chiarezza su quello che è successo al batterista Travis Barker e alla sua salute in questi ultimi giorni Leggi su vanityfair (Di martedì 5 luglio 2022) È ora di fare un po’ di chiarezza su quello che èale alla sua salute in questi ultimi giorni

Pubblicità

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT blink-182, @travisbarker sta meglio ?? Il messaggio per i fan: 'Ho rischiato la vita per una brutt… - RassegnaZampa : #TravisBarker sta meglio e rassicura i fan: «Ho rischiato la vita per una pancreatite» - MediasetTgcom24 : Travis Barker, prime parole dopo il ricovero per pancreatite: 'Sto molto meglio' #travisbarker - davideinno85 : RT @VirginRadioIT: blink-182, @travisbarker sta meglio ?? Il messaggio per i fan: 'Ho rischiato la vita per una brutta pancreatite' @blink18… - Saralpfamily : RT @VirginRadioIT: blink-182, @travisbarker sta meglio ?? Il messaggio per i fan: 'Ho rischiato la vita per una brutta pancreatite' @blink18… -