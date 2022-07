“Torre Eiffel a rischio crollo, c’è troppa ruggine”: l’allerta del giornale Marianne. Ma la direzione: “Continuerà a stare in piedi” (Di martedì 5 luglio 2022) “Abbiamo visto bruciare Notre-Dame, vedremo cadere la Torre Eiffel?”: se lo chiede il giornale francese Marianne in un articolo in cui mette sotto osservazione lo stato di conservazione del simbolo di Parigi. Il settimanale cita rapporti riservati secondo i quali nel monumento “c’è troppa ruggine” e “ha bisogno di riparazioni”. La Torre è stata inaugurata nel 1889 in occasione dell’Esposizione Universale e e all’epoca l’idea era quella che sarebbe stata smantellata dopo una ventina d’anni. Nel frattempo di anni ne sono passati 133 e la Torre svetta sempre su Parigi di cui è diventata il simbolo per eccellenza. Oggi, invece, secondo la rivista settimanale, c’è “il rischio che possa crollare”. “Se Gustave Eiffel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Abbiamo visto bruciare Notre-Dame, vedremo cadere la?”: se lo chiede ilfrancesein un articolo in cui mette sotto osservazione lo stato di conservazione del simbolo di Parigi. Il settimanale cita rapporti riservati secondo i quali nel monumento “c’è” e “ha bisogno di riparazioni”. Laè stata inaugurata nel 1889 in occasione dell’Esposizione Universale e e all’epoca l’idea era quella che sarebbe stata smantellata dopo una ventina d’anni. Nel frattempo di anni ne sono passati 133 e lasvetta sempre su Parigi di cui è diventata il simbolo per eccellenza. Oggi, invece, secondo la rivista settimanale, c’è “ilche possa crollare”. “Se Gustave...

