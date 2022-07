Stagione estiva 2022 del cinema: le proposte UCI Cinemas (Di martedì 5 luglio 2022) Da Happy Kids alla saga di Harry Potter, dalle commedie ai film horror, fino ai cult movies: negli UCI cinemas continuano le rassegne estive pensate per tutti gli amanti del cinema MILANO – UCI cinemas, il principale Circuito cinematografico in Italia con 41 multisala per un totale di 419 schermi, lancia una Stagione estiva ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande cinema. Grazie all’arrivo di 6 rassegne quella di UCI cinemas sarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del divertimento e anche del grande brivido. Un’occasione unica per vedere ancora una volta sul grande schermo a un prezzo ridotto capolavori che hanno segnato la storia del cinema, ma anche film dedicati alla famiglia, saghe che hanno ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 luglio 2022) Da Happy Kids alla saga di Harry Potter, dalle commedie ai film horror, fino ai cult movies: negli UCIs continuano le rassegne estive pensate per tutti gli amanti delMILANO – UCIs, il principale Circuitotografico in Italia con 41 multisala per un totale di 419 schermi, lancia unaricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande. Grazie all’arrivo di 6 rassegne quella di UCIs sarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del divertimento e anche del grande brivido. Un’occasione unica per vedere ancora una volta sul grande schermo a un prezzo ridotto capolavori che hanno segnato la storia del, ma anche film dedicati alla famiglia, saghe che hanno ...

Pubblicità

Lopinionista : Stagione estiva 2022 del cinema: le proposte UCI Cinemas - isabelsenzala : ma chi me l'ha fatto fare di fare la stagione durante la sessione estiva - Mrs__Dimples : Ancora non l’ho iniziata quindi non posso parlare della trama ecc ma sicuramente è stato un peccato inserirla nella… - Luanaisme : Mi dispiace tantissimo ?????? Non è una dizi estiva era più per la stagione autunno inverno ?????? #SevmekZamani - zazoomblog : Secondo evento della stagione estiva di Monteriggioni: una serata straordinaria sulla narrazione mediatica della gu… -