Marmolada: droni hanno individuato altri vestiti e oggetti, in corso recupero

Canazei, 5 lug. (Adnkronos) - vestiti e oggetti spuntano ancora sulla Marmolada dove domenica una valanga ha ucciso 7 escursionisti, 8 invece le persone ferite e 13 i dispersi per cui proseguono le ricerche con i droni. Troppo pericoloso calpestare quell'ammasso di ghiaccio e rocce. "Oggi - spiega Franco Zambelli, esperto vigile del fuoco che lavora al reparto Volo - le ricerche sono ricominciate alle 6 di mattina, i droni sono rimasti attivi tutta la notte quando c'è più calma e non sono disturbati dal rumore degli elicotteri. Siamo a un punto avanzato, stiamo recuperando quello che possiamo: i droni hanno visto oggetti e abbigliamento", con la pioggia di ieri e lo scioglimento del ghiaccio "è venuto fuori ancora qualcosa".

