**Marmolada: Draghi ringrazia governo turco per condoglianze** (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare il governo turco per le condoglianze espresse al popolo italiano per il crollo avvenuto sulla Marmolada. E' un gesto di vicinanza che ho apprezzato molto". Così il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Vogliore ilper le condoglianze espresse al popolo italiano per il crollo avvenuto sulla Marmolada. E' un gesto di vicinanza che ho apprezzato molto". Così il premier Mario, nelle dichiarazioni congiunte con il presidenteRecep Tayyip Erdogan.

Pubblicità

fffitalia : Draghi su #Marmolada: 'Prendere provvedimenti per rendere minima o nulla la possibilità di altri eventi del genere'… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - antbar12 : RT @itsmeback_: Marmolada. Mario Draghi: 'Non succederà più' Cazzo ne sai tu? - MadMax17413996 : RT @Resistenza1967: Viene giù un pezzo di ghiacciaio a luglio e #Draghi, invece che chiedersi cosa ci facessero persone la sotto alle 13.00… -