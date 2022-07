Inzaghi | “Scudetto? C’è rammarico | con 84 punti 5 volte su 6 lo vinci”

Pubblicità

tvdellosport : ??Inzaghi: “Partiamo dietro al Milan, insieme a 5 o 6 squadre per lo scudetto” #Inter #Inzaghi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Scudetto? Partiamo dietro il Milan e con altre squadre lotteremo fino alla fine' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Scudetto? Partiamo dietro il Milan e con altre squadre lotteremo fino alla fine' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Scudetto? Partiamo dietro il Milan e con altre squadre lotteremo fino alla fine' - napolimagazine : INTER - Inzaghi: 'Scudetto? Partiamo dietro il Milan e con altre squadre lotteremo fino alla fine' -

A seguire, ha preso la parola l'allenatore Simone: ' Non ci nascondiamo, lavoriamo per vincere lo. Partiamo dietro al Milan ed insieme ad altri cinque - sei squadre, perciò non ...Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone, in conferenza stampa per l'inizio della stagione nerazzurra. "perso dall'Inter Non lo so, so che siamo molto orgogliosi di quanto fatto e ...Calciomercato Inter - L'amministratore delegato Beppe Marotta ha fatto il punto in casa nerazzurra, nella conferenza stampa di inizio stagione ...«Partiamo dietro al Milan che ha vinto sul campo. Faremo di tutto per fare bene». Simone Inzaghi si nasconde alla vigilia del raduno, dopo una stagione comunque superlativa grazie ...