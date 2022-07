Inter, Skriniar verso il Psg: Bremer prima scelta (Di martedì 5 luglio 2022) Domani l’Inter si ritroverà ad Appiano per iniziare la preparazione. Dopo Onana, Mkhitaryan, Asllani e Lukaku, in giornata è stato depositato in Lega il contratto di Bellanova, il quinto acquisto dei nerazzurri. La concentrazione è ora passata alle uscite: il Paris Saint Germain rimane forte su Skriniar, e ha alzato ulteriormente l’offerta a quota 70 milioni, cifra minima per l’Inter per chiudere la trattativa. In caso di partenza, il primo nome per un sostituto è quello di Bremer, seguito da Milenkovic. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Domani l’si ritroverà ad Appiano per iniziare la preparazione. Dopo Onana, Mkhitaryan, Asllani e Lukaku, in giornata è stato depositato in Lega il contratto di Bellanova, il quinto acquisto dei nerazzurri. La concentrazione è ora passata alle uscite: il Paris Saint Germain rimane forte su, e ha alzato ulteriormente l’offerta a quota 70 milioni, cifra minima per l’per chiudere la trattativa. In caso di partenza, il primo nome per un sostituto è quello di, seguito da Milenkovic. SportFace.

