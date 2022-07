Il Collegio, la Petolicchio lascia il reality e potrebbe non essere la sola (Di martedì 5 luglio 2022) La Petolicchio lascia Il Collegio Arrivano delle importanti novità in attesa della prossima stagione (che prenderà il via dal 27 settembre) de Il Collegio 7. E una di queste faranno storcere il naso ai telespettatori. Questo perché una delle professoresse più amate lascerà definitivamente il docu-reality di Rai 2. Si tratta di Maria Rosa Petolicchio. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 5 luglio 2022) LaIlArrivano delle importanti novità in attesa della prossima stagione (che prenderà il via dal 27 settembre) de Il7. E una di queste faranno storcere il naso ai telespettatori. Questo perché una delle professoresse più amate lascerà definitivamente il docu-di Rai 2. Si tratta di Maria Rosa. L'articolo proviene da Novella 2000.

