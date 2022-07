I grandi amori di Raffaella Carrà: “Ne conoscete solo due, gli altri top secret” (Di martedì 5 luglio 2022) Nonostante i diversi flirt che la regina della tv potesse avere avuto, la vita sentimentale di Raffaella Carrà si è contraddistinta soprattutto per due amori, con Gianni Boncompagni e Sergio Japino, considerati i suoi due più grandi amori. La relazione con Boncompagni risale al 1969 ed ha avuto una durata di ben 11 anni. Il loro primo incontro durante un’intervista a Piazza di Spagna (Roma) l’anno precedente (1968). Una relazione non completamente approvata dalla famiglia della showgirl: ” Mia madre voleva sposassi un medico o un architetto, ma che gli raccontavo?” – queste le parole di Raffaella in un’intervista al “Corriere della Sera“. Boncompagni infatti aveva 9 anni più di lei e aveva alle spalle un divorzio e tre figlie. Nel 1980 la relazione tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Nonostante i diversi flirt che la regina della tv potesse avere avuto, la vita sentimentale disi è contraddistinta soprattutto per due, con Gianni Boncompagni e Sergio Japino, considerati i suoi due più. La relazione con Boncompagni risale al 1969 ed ha avuto una durata di ben 11 anni. Il loro primo incontro durante un’intervista a Piazza di Spagna (Roma) l’anno precedente (1968). Una relazione non completamente approvata dalla famiglia della showgirl: ” Mia madre voleva sposassi un medico o un architetto, ma che gli raccontavo?” – queste le parole diin un’intervista al “Corriere della Sera“. Boncompagni infatti aveva 9 anni più di lei e aveva alle spalle un divorzio e tre figlie. Nel 1980 la relazione tra ...

