Europei femminili 2022 | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022) Ile glidegli, in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Le 16 squadre partecipanti sono divise in quattro Gironi: le Azzurre di Milena Bertolini sono state inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Olanda. A qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali e finale) saranno le prime due classificate di ogni Girone. Di seguito ilcompleto. FORMULA E REGOLAMENTO GIRONI Girone A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del NordGirone B: Germania, Danimarca, Spagna, FinlandiaGirone C: Olanda, Svezia, Russia, SvizzeraGirone D: Francia, Italia, Belgio, IslandaPRIMA GIORNATA Mercoledì 6 luglio Ore 21: Inghilterra-Austria Giovedì 7 ...