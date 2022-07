Pubblicità

perfectderavin : Elena Sofia Ricci nei panni di se stessa dopo aver fatto un cameo in passato nei panni di Suor Angela, amo questa fiction. #DonMatteo #12x07 - RaiPremium : Alle 21.20 5^ appuntamento con 'Vivi e lascia vivere' ep 'La verità' e 'La separazione' Pappi Corsicato dirige Elen… - stanmemyself : Raga se c’è Sofia non fatela entrare che poi dice che la miglior ship è stata Stephan ed Elena di TVD - GaetaniLeonardo : RT @intoscana: #TeatrodellaPergola Da ottobre 2022 a maggio 2023 un ricchissimo calendario che vedrà salire sul palco: Stefano Massini, Chi… - fruzda : @obsolescenza allora io ossessionata personalmente c'è lino guanciale total pussyboy e la nostra cara elena sofia… -

In tanti in queste ore hanno reso omaggio e l'ultimo saluto all'artista scomparso a 97 anni e che ha lavorato fino ai 90 ed ancheRicci ha mostrato tutto il suo dispiacere per la sua ...Canottieri Sanremo a segno con l'allieva CCioni. Nella giornata di venerdi la rappresentativa regionale conquista tre medaglie. Un argento con Terranova - Malinconico - Cantilonne - ...Elena Sofia Ricci scossa dal terribile lutto: è morto un gigante del cinema. L'attrice ha voluto ricordarlo con un commosso pensiero ...Il pm ha chiesto 2 anni per Di Carlo, responsabile sicurezza della Esgra. Per il rappresentante legale Pennacchini e per i dirigenti comunali Botta, Pacciani, Campagnoli, Domizi e municipali Fantini e ...