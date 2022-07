Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 4 luglio 2022

(Di martedì 5 luglio 2022): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Pretty Woman ha totalizzato in media 3352 spettatori, 21.90% di share; su Canale5 la puntata in replica di Zelig 2021 ha avuto 1905 spettatori (share 14.10%). Gli episodi della serie tv Chicago P.D. su Italia1 hanno catturato in media 950 spettatori (5.87%); su Rai2 la serie 9-1-1 si è portata a casa 1113 spettatori (6.63%) e a seguire 9-1-1 Lone Star e 893 (5.85%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1027 spettatori (6.46%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 736 ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ascolti tv lunedì 4 luglio 2022: Pretty Woman, Report, Zelig, Gomorra, dati auditel e share - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Mina Settembre strapazza Room. Tutti i dati e i dettagli - Riscrittore : @37Paro86 @capitanharlock2 Aaahh. Tu non ti riferisci ai dati. Tu ti muovi per l’Europa e ascolti. Una specie di gu… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 3 luglio 2022,Mina Settembre 17.4%, Room 9.4% - occhio_notizie : Ascolti tv di domenica 3 luglio 2022: Mina Settembre vince contro Room #ascoltitv #datiauditel -

Boom diper Rai 1 con la replica di Pretty Woman: ecco tutti idel 4 luglio ..."Incompetenti!i voti alti solo ai vostri amici! Che schifo!". Il marito della donna, rimasto ... Mi. Ieri sera ho chiamato i docenti, dopo aver visto in posta la richiesta di accesso agli ...Come vanno gli ascolti del pomeriggio su Rai 1 e Canale 5 Benissimo Estate in diretta, Terra Amara parte bene: ecco i dati del 4 luglio 2022 ...Julia Roberts una garanzia per Rai 1 che in estate, e non solo, ripropone i film che la vedono protagonista e il più visto di sempre, a 30 anni di distanza, resta clamorosamente Pretty Woman. Un class ...