Ania | costo Rc auto cala ma rischi impatto da inflazione

(Di martedì 5 luglio 2022) Nei primi mesi del 2022 per l'Rc"malgrado il balzo dell'si registrano prezzi in ulteriore, significativa diminuzione". Così la presidente dell', Maria Bianca Farina, intervenendo ...

L'inflazione è destinata ad avere un impatto sul costo dei sinistri, già in crescita nel 2021, e si ... A lanciare l'allarme è la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, in occasione dell'assemblea ... Nei primi mesi del 2022 per l'Rc auto 'malgrado il balzo dell'inflazione si registrano prezzi in ulteriore, significativa diminuzione'.