Alessia Marcuzzi: il grande ritorno in Tv di una “Boomerissima” (Di martedì 5 luglio 2022) «Io “Boomerissima” adesso sfido in tv mio figlio Millennial» Il Giornale, di Laura Rio, pag. 26 Ma chi è più “Boomerissima” di lei? Messia Marcuzzi, classe 1972, vulcanica protagonista di una tv che ha fatto sognare milioni di ragazze e di ragazzi (che avevano anche altri pensieri). A novembre, quando diventerà cinquantenne, approderà in Rai sul secondo canale per il nuovo show che mette a confronto passato e presente. E per lei sarà anche un rientro in tv dopo lo stop di un anno seguito all’addio a Mediaset. Per giocare sul programma annunciato ufficialmente la settimana scorsa, ha postato una sua foto, fatta con la Polaroid ventun anni fa, con il pancione del primogenito Millennial. «Aprile 2001. Aspettavo Tommaso ed ero davvero boomberissima», scrive ironica sotto lo scatto su Instagram. Perché, se dev’essere paragone tra tempi dei ... Leggi su tvzoom (Di martedì 5 luglio 2022) «Io “” adesso sfido in tv mio figlio Millennial» Il Giornale, di Laura Rio, pag. 26 Ma chi è più “” di lei? Messia, classe 1972, vulcanica protagonista di una tv che ha fatto sognare milioni di ragazze e di ragazzi (che avevano anche altri pensieri). A novembre, quando diventerà cinquantenne, approderà in Rai sul secondo canale per il nuovo show che mette a confronto passato e presente. E per lei sarà anche un rientro in tv dopo lo stop di un anno seguito all’addio a Mediaset. Per giocare sul programma annunciato ufficialmente la settimana scorsa, ha postato una sua foto, fatta con la Polaroid ventun anni fa, con il pancione del primogenito Millennial. «Aprile 2001. Aspettavo Tommaso ed ero davvero boomberissima», scrive ironica sotto lo scatto su Instagram. Perché, se dev’essere paragone tra tempi dei ...

