Wimbledon 2022 | Jannik Sinner | “Con Alcaraz partita di altissimo livello | ho servito bene Un onore giocare sul Centrale”

(Di lunedì 4 luglio 2022)vola sempre più in alto. L’azzurro ha battuto ieri negli ottavi di finale dilo spagnolo Carlosal termine di unaricca di emozioni. L’altoatesino si è imposto in quattro set, prendendosi una bella rivincita dopo le sconfitte subite nei primi due precedenti tra i due.sfiderà ora ai quarti Novak Djokovic in un incontro che si preannuncia davvero spettacolare. Era unadi, abbiamo giocatoentrambi – ha dichiarato il nostro portacolori al termine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport -. Era un po’ comea scacchi. Lui soprattutto nel terzo set ha avuto un’ottima reazione. Nel tie-break abbiamo ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Eurosport_IT : 'Oggi è una giornata speciale, è tutto bellissimo' ??????? Le parole di Sinner dopo la vittoria contro Alcaraz ??… - SkySport : #Sinner ai quarti di finale di #Wimbledon! Affronterà il vincente tra #Djokovic e #VanRijthoven ??… - simmonari : RT @Ubitennis: Wimbledon: pochi avrebbero reagito come Jannik Sinner ai 2 match point mancati [VIDEO] - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DEL 4 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Budapest #Ungheria #Settebello #Italia… -

Sky Sport

... Edouard Roger - Vasselin - Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry 3 - 0 VisualizzaCICLISMO - TOUR DE FRANCE 16:00 Copenhage - Copenhage (crono 13 Km) TENNIS -12:10 ......ai quarti a, e la vittoria della Ferrari di Carlos Sainz nel Gp di Silverstone in Formula 1. Nella nostra GALLERY tutte le prime pagine dei giornali in edicola oggi lunedì 4 luglio. ... Wimbledon, risultati di oggi: Djokovic ai quarti, affronterà Sinner La sfida del futuro, il primo assaggio Slam tra i due talenti più luminosi del tennis. Una battaglia che dura tre ore e mezza tra fenomeni, e che ha un solo vincitore: Jannik Sinner Il 20enne di San C ...Berrettini come Sinner, anche lui ha "sconfitto" un nemico molto tosto. L'annuncio ufficiale del tennista romano.