Siccità, stato d'emergenza per cinque regioni: cosa succede (Di lunedì 4 luglio 2022) Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna sono le prime regioni in stato di emergenza per la Siccità Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna sono le primeindiper la

Pubblicità

borghi_claudio : @Lucapsi99 @EnricoLetta Potrebbe, ma gli interventi contro la siccità li abbiamo chiesti noi. Guardate che lo stato… - Agenzia_Ansa : L'Umbria ha chiesto lo stato d'emergenza per la siccità. Lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tes… - fanpage : Ultim'ora Il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza per siccità - tempoweb : #Siccità, via libera allo stato d'#emergenza. Quanti soldi incassano le #Regioni #4luglio #iltempoquotidiano… - SalvatoreMirag7 : Altro regalo, non dovuto, alla patania. Ma quanto dobbiamo ancora sopportare e quanta pazienza ci viene ancora rich… -