"Salvini commissariato?": cos'è successo davvero nel vertice-Lega | La testimonianza (Di lunedì 4 luglio 2022) C'era una certa attesa per la riunione della Lega presso la sede milanese di via Bellerio. Nessuna spallata al governo per il momento, anche se le posizioni contrarie a ius scholae e cannabis restano scolpite nel marmo. Riccardo Molinari è intervenuto a Controcorrente, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili, per fare il punto della situazione. “Oggi abbiamo fatto un'analisi del voto - ha esordito il capogruppo della Lega alla Camera - e soprattutto è stata riconfermata la compattezza del partito, al netto delle ricostruzioni giornalistiche che parlavano di un commissariamento di Matteo Salvini, di una cabina di saggi intorno a lui. In realtà oggi alla riunione c'erano tutti e ci siamo confrontati come si è sempre fatto e come sempre faremo. C'era molta attesa mediatica - ha sottolineato Molinari - per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) C'era una certa attesa per la riunione dellapresso la sede milanese di via Bellerio. Nessuna spallata al governo per il momento, anche se le posizioni contrarie a ius scholae e cannabis restano scolpite nel marmo. Riccardo Molinari è intervenuto a Controcorrente, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili, per fare il punto della situazione. “Oggi abbiamo fatto un'analisi del voto - ha esordito il capogruppo dellaalla Camera - e soprattutto è stata riconfermata la compattezza del partito, al netto delle ricostruzioni giornalistiche che parlavano di un commissariamento di Matteo, di una cabina di saggi intorno a lui. In realtà oggi alla riunione c'erano tutti e ci siamo confrontati come si è sempre fatto e come sempre faremo. C'era molta attesa mediatica - ha sottolineato Molinari - per un ...

