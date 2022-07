RdC, annuncio INPS: novità per chi non ha ricevuto l’assegno unico (Di lunedì 4 luglio 2022) Il meccanismo dell’assegno unico universale per i figli a carico ha riscontrato delle criticità per quanto riguarda i percettori del reddito l’assegno unico universale è il nuovo strumento di sostegno alle famiglie con i figli a carico. La misura è entrata in vigore quest’anno ma ancora non sono state risolte tutte le criticità. I primi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 4 luglio 2022) Il meccanismo deluniversale per i figli a carico ha riscontrato delle criticità per quanto riguarda i percettori del redditouniversale è il nuovo strumento di sostegno alle famiglie con i figli a carico. La misura è entrata in vigore quest’anno ma ancora non sono state risolte tutte le criticità. I primi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Renemargot1 : RT @MGT6025: e anche oggi banchetti di @ItaliaViva per abrogare con raccolta firme il #RDC , non se ne vedono . sono già passati 17 gg dall… - IorioChecco : @mceciguerra Ma cosa c’entrano le liste di proscrizione, un privato fa un annuncio (normalmente in rete) si rispond… - AppostaMi : RT @MGT6025: e anche oggi banchetti di @ItaliaViva per abrogare con raccolta firme il #RDC , non se ne vedono . sono già passati 17 gg dall… - okwlor : RT @MGT6025: e anche oggi banchetti di @ItaliaViva per abrogare con raccolta firme il #RDC , non se ne vedono . sono già passati 17 gg dall… - GianmarioAngius : RT @MGT6025: e anche oggi banchetti di @ItaliaViva per abrogare con raccolta firme il #RDC , non se ne vedono . sono già passati 17 gg dall… -