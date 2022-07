Quali sono gli aeroporti europei dove si rischiano più disagi con i voli (Di lunedì 4 luglio 2022) Le compagnie aeree hanno cancellato più di 41mila voli in vista dell'estate. La mancanza di personale a terra sta creando sempre più disagi nei maggiori aeroporti europei Leggi su wired (Di lunedì 4 luglio 2022) Le compagnie aeree hanno cancellato più di 41milain vista dell'estate. La mancanza di personale a terra sta creando sempre piùnei maggiori

Pubblicità

rtl1025 : ?? Sono una quindicina le persone coinvolte dal #distacco di un seracco sul ghiacciaio della #Marmolada di cui 7… - _Nico_Piro_ : Spoiler: durante il podcast mi sono commosso. Ci sono viaggi dai quali non torni mai davvero a casa #Afghanistan - rtl1025 : ?? Attualmente risultano dispersi sulla #Marmolada 17 alpinisti. Sono invece otto i feriti, di cui due in gravi con… - DiegoNatoli2 : RT @Moonlightshad1: Da un bel po' di anni invece basta il lenzuolo pure a giugno e la felpa di sera non serve più. I negazionisti del clima… - sangermax : @FraLuna1109 eh...lo vedremo incrociamo le dita e non ci aspettiamo niente se non il divertimento e lo stupore per… -