"Portateli via". Willy Monteiro, la sentenza sui fratelli Bianchi. Le urla dei familiari in tribunale (Di lunedì 4 luglio 2022) Willy Monteiro Duarte è il ragazzo di origini capoverdiane cresciuto a Paliano con la sua famiglia, barbaramente picchiato a morte dal branco a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Oggi avrebbe avuto 23 anni: si tratta di uno dei delitti che hanno maggiormente colpito l'opinione pubblica italiana. Un pestaggio violentissimo che ha tolto la vita a un ragazzo che lavorava in un ristorante come cameriere e voleva diventare cuoco. L'omicidio è avvenuto a Colleferro tra largo Oberdan e largo Santa Caterina: a pochi metri dal locale "Duedipicche", arriva un Suv, un Q7, con a bordo quattro uomini, tra cui i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 28 e 26 anni, originari di Artena, che scendono e si dirigono verso quel ragazzo che pochi minuti prima aveva provato a sedare una rissa in cui erano rimasti ...

