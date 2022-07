Montalto | yacht incagliato a largo delle Murelle | a bordo anche 3 minorenni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 luglio 2022)di Castro – Unodi 12 metri, nel pomeriggio di ieri, è rimastodella spiaggiadi Castro. I Vigili del fuoco del presidio acquatico in collaborazione con la Guardia Costiera sono intervenuti per soccorrere l’equipaggio di 3 adulti e 3 bambini, disincagliare l’imbarcazione e metterla in sicurezza. Una moto ad acqua con un conduttore e un soccorritore acquatico sono accorsi per disincagliare il natante per trasportarla nel porto di Santa Marinella. Dai primi rilievi è stato possibile accertare che loaveva subito un notevole danno alle eliche, per fortuna non ha imbarcato acqua, ma i soccorritori non conoscono le condizioni dello scafo che verrà controllato solo in un secondo momento. Per ...