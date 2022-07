Miglior processore AMD del momento

(Di lunedì 4 luglio 2022) I processori AMD vengono considerati da molti utenti solo come l'alternativa economica ai processori Intel, da sceglire solo quando vogliamo risparmiare. Questa considerazione è sbagliata, visto che da anni i processori AMD hanno dimostrato di essere potenti in maniera eguale (o addirittura anche superiore) alle controparti Intel, fornendo dei processori molto potenti nel multitasking, con un consumo di energia minimo e, su alcuni processori, un chip AMD integrato (decisamente superiore alla grafica Intel integrata sui processori della serie Intel Core). Quando scegliamo un computer conAMD o decidiamo di assemblarne uno personalmente con unAMD il problema più grande è capire qual è l'ultimo modello in circolazione, visto che l'azienda ha deciso di adottare una sequenza numerica chiara solo da poche versioni (con l'arrivo dei ...

