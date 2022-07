Mass shooting a Chicago | 6 morti e più di 20 feriti

Pubblicità

_Nico_Piro_ : si finisce), della sostituzione della razza bianca, dell'omosessualizzazione forzata contaminando l'acqua (mentre a… - Adso777 : RT @FUItaly: Mass shooting a #Copenhagen, città sogno bagnato dei disarmisti (la #Danimarca ha le leggi sulle #armi più restrittive d'Europ… - lucaberta : RT @FUItaly: Mass shooting a #Copenhagen, città sogno bagnato dei disarmisti (la #Danimarca ha le leggi sulle #armi più restrittive d'Europ… - ProGunAndre : RT @FUItaly: Mass shooting a #Copenhagen, città sogno bagnato dei disarmisti (la #Danimarca ha le leggi sulle #armi più restrittive d'Europ… - Francescociani5 : RT @FUItaly: Mass shooting a #Copenhagen, città sogno bagnato dei disarmisti (la #Danimarca ha le leggi sulle #armi più restrittive d'Europ… -

IL GIORNO

Nelle vicinanze di Central Avenue, luogo del "" è stato ritrovato un fucile: non è chiaro se si tratti di quello usato dall'aggressore. Le celebrazioni del 4 luglio sono tra gli eventi ...... dell'omosessualizzazione forzata contaminando l'acqua (mentre a Flynt, Michigan, l'acqua è avvelenata per davvero ma per colpa della politica), deicome messe in scena dei federali per ... Mass shooting, cosa significa e quando si verifica Witnesses reported panic and screaming after gunfire erupted during the Highland Park Independence Day parade Monday, killing at least six people and sending roughly two dozen others to area hospitals ...At least six people died and 24 were wounded in a shooting at a July Fourth parade in the Chicago suburb of Highland Park, and officers are searching for a ...