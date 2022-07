Marmolada | nuovi avvistamenti in zona disastro

(Di lunedì 4 luglio 2022) Squadre di soccorritori sono state inviate in mattinata nelladeldella, per l'avvistamento di alcuni resti sulla colata di ghiaccio e neve. Lo ha riferito ai giornalisti l'...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Marmolada, il Soccorso alpino: 'Si rischiano nuovi crolli' #waltermilan #marmolada #soccorsoalpino - TViweb : Post Edited: Tragedia in Marmolada (VIDEO): 6 morti, 17 dispersi, 8 feriti – Nuovi avvistamenti nella zona del d - horottoilvetro : RT @MediasetTgcom24: Marmolada, il Soccorso alpino: 'Si rischiano nuovi crolli' #waltermilan #marmolada #soccorsoalpino - andreaagostinia : RT @MediasetTgcom24: Marmolada, il Soccorso alpino: 'Si rischiano nuovi crolli' #waltermilan #marmolada #soccorsoalpino - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Marmolada, il Soccorso alpino: 'Si rischiano nuovi crolli' #waltermilan #marmolada #soccorsoalpino -

Squadre di soccorritori sono state inviate in mattinata nella zona del disastro della, per l'avvistamento di alcuni resti sulla colata di ghiaccio e neve. Lo ha riferito ai giornalisti l'assessore veneto alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin. Le ricerche, ha precisato ...commenta Sul versante delladove si è staccato un blocco di ghiaccio 'non sono esclusi ulteriori crolli' a causa delle alte temperature. L'avvertimento è del portavoce nazionale del Soccorso alpino, Walter Milan, che ...ROMA, 04 LUG - Sono proseguite anche nel corso della notte le attività dei soccorritori sul ghiacciaio della Marmolada per cercare eventuali superstiti dopo il disastro di ieri. Nei sopralluoghi è sta ...Squadre di soccorritori sono state inviate in mattinata nella zona del disastro della Marmolada, per l'avvistamento di alcuni resti sulla colata di ghiaccio e neve. Lo ha riferito ai giornalisti l'ass ...