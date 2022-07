LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cavalli, van Vleuten e Garcia se ne vanno! In difficoltà la maglia rosa (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Media di corsa, dopo la seconda ora: poco sopra i 37,000 km/h. 14.21 Meno di 40 km al traguardo. 14.18 Elisa Balsamo, l’attuale maglia rosa, è 2’40” dal terzetto di testa. 14.15 Al comando ci sono quindi: Marta Cavalli, Annemiek van Vleuten, Mavi Garcia. A 30? insegue Kristen Faulkner A 1? il gruppo. 14.12 Questo l’ordine di transito sul Colle del Barbotto: Garcia, van Vleuten, Cavalli. 14.10 Scollinamento al Colle del Barbotto: rimangono in 3. Sono: Cavalli, van Vleuten e Garcia. 14.08 Le quattro hanno 25? di vantaggio sul resto della compagnia. 14.05 Se ne vanno in 4: Cavalli, Cavalli, ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Media di corsa, dopo la seconda ora: poco sopra i 37,000 km/h. 14.21 Meno di 40 km al traguardo. 14.18 Elisa Balsamo, l’attuale, è 2’40” dal terzetto di testa. 14.15 Al comando ci sono quindi: Marta, Annemiek van, Mavi. A 30? insegue Kristen Faulkner A 1? il gruppo. 14.12 Questo l’ordine di transito sul Colle del Barbotto:, van. 14.10 Scollinamento al Colle del Barbotto: rimangono in 3. Sono:, van. 14.08 Le quattro hanno 25? di vantaggio sul resto della compagnia. 14.05 Se ne vanno in 4:, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: momento di attesa in corsa 50 i chilometri al traguardo -… - ILENIALazzaro : Ore 14 live su Eurosport 1 e Discovery + con la quarta tappa del Giro donne! Il Barbotto e tanto caldo attendono le… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Ceratizit scatenata allunga Brausse mentre si avvicina la p… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti ma il gruppo resta compatto - #d’Italia… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si riparte dalla Romagna ????????? ?? H 14:00 - Cesena > Cesena (120.9 km) ?? Tutte le tapp… -