Juventus, dalla Germania: il Bayern Monaco fa sul serio per De Ligt (Di lunedì 4 luglio 2022) Non c'è solo il Chelsea su Matthijs De Ligt. Secondo Sky Deutschland, il Bayern Monaco ha accelerato per aggiudicarsi le prestazioni del centrale della Juventus e strapparlo agli inglesi. I bavaresi avrebbero già parlato con il calciatore olandese e sarebbero pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro o, nel caso i bianconeri non ritenessero sufficienti l'offerta, inserire contropartite per la chiusura dell'affare. Su tutti, c'è il nome del terzino Benjamin Pavard. SportFace.

