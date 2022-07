“Il tuo peso non ti definisce”: Rebel Wilson e l’arte di accettarsi (anche con qualche kg in più) (Di lunedì 4 luglio 2022) “Il tuo peso non ti definisce”. Le parole che l’attrice Rebel Wilson ha condiviso su Instagram sono oneste, sincere e anche molto potenti. Ci offrono uno spunto importante per riflettere su qualcosa che in qualche modo riguarda tutte noi: quante volte ci siamo sentite inadeguate, solo per qualche chilo di troppo o per quella pancetta considerata “universalmente” antiestetica? E quante volte, con l’arrivo della bella stagione, abbiamo rinunciato a indossare il nostro bikini preferito solo per la paura di essere giudicate? Viviamo in un mondo che ci vuole perfette, ma Rebel Wilson ci ricorda la cosa più importante: stare bene prima di tutto con noi stesse. Rebel Wilson in costume e con ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 luglio 2022) “Il tuonon ti”. Le parole che l’attriceha condiviso su Instagram sono oneste, sincere emolto potenti. Ci offrono uno spunto importante per riflettere su qualcosa che inmodo riguarda tutte noi: quante volte ci siamo sentite inadeguate, solo perchilo di troppo o per quella pancetta considerata “universalmente” antiestetica? E quante volte, con l’arrivo della bella stagione, abbiamo rinunciato a indossare il nostro bikini preferito solo per la paura di essere giudicate? Viviamo in un mondo che ci vuole perfette, maci ricorda la cosa più importante: stare bene prima di tutto con noi stesse.in costume e con ...

