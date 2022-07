“Il regalo? Ma certo”. Nozze Francesca Pascale e Paola Turci, i pettegolezzi su Silvio Berlusconi (Di lunedì 4 luglio 2022) Francesca Pascale e il mantenimento da Berlusconi. Francesca Pascale, l’ex first lady più longeva tra le fidanzate di Silvio Berlusconi, è da poco diventata la signora Turci. Sabato 2 luglio è convolata a Nozze (qui l’articolo) con la cantante Paola Turci a Montalcino, in provincia di Siena. Le Nozze si sono svolte nel pomeriggio con una sobria e intima cerimonia, entrambe vestite interamente di bianco, secondo la tradizione nuziale “Il giorno più bello della mia vita”, ha scritto Francesca Pascale su Instagram, dopo la cerimonia civile officiata dal sindaco Silvio Franceschelli (Pd), che ha omaggiato le spose di una bottiglia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)e il mantenimento da, l’ex first lady più longeva tra le fidanzate di, è da poco diventata la signora. Sabato 2 luglio è convolata a(qui l’articolo) con la cantantea Montalcino, in provincia di Siena. Lesi sono svolte nel pomeriggio con una sobria e intima cerimonia, entrambe vestite interamente di bianco, secondo la tradizione nuziale “Il giorno più bello della mia vita”, ha scrittosu Instagram, dopo la cerimonia civile officiata dal sindacoFranceschelli (Pd), che ha omaggiato le spose di una bottiglia di ...

Pubblicità

MariaLa1445 : @AdrianaSpappa @MarceVann Facesse una cura per la memoria e se ne andasse, farebbe un bel regalo agli italiani. Ce… - AntoCMILAN : @Olivieri2Va @orizzontescuola @CostaAndrea70 Certo, così riceviamo il bis del regalo della maturità: colleghi e stu… - Maurizio2L : @PMartyrum @CardRavasi L'obiettivo chiaro di queste associazioni sospette è quello di mettere le mani sui miliardi… - __voorpret : @viIlarismoooo No beh certo chi aspetta solo quel giorno la vive male, ma a me piacciono molto i compleanni, mi pia… - iitslux24 : @ukl_peppe14 certo!!! ti regalo l'orologio di ben10?? -