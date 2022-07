Dopo 40 anni i rinoceronti ritornano in Mozambico (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo oltre quarant’anni i rinoceronti stanno tornando a popolare le terre selvagge del Mozambico. Un gruppo di ranger ha catturato, sedato e trasferito per oltre 1.600 km dei rinoceronti bianchi e neri dal Sud Africa sino al Parco Nazionale Zinave in Mozambico, che conta oltre 400.000 ettari e più di 2.300 altri animali reintrodotti. Il gruppo di conservazione Peace Parks Foundation (PPF), che sta conducendo l’operazione, mira a trasferire oltre 40 rinoceronti in Mozambico nel corso dei prossimi due anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) –oltre quarant’stanno tornando a popolare le terre selvagge del. Un gruppo di ranger ha catturato, sedato e trasferito per oltre 1.600 km deibianchi e neri dal Sud Africa sino al Parco Nazionale Zinave in, che conta oltre 400.000 ettari e più di 2.300 altri animali reintrodotti. Il gruppo di conservazione Peace Parks Foundation (PPF), che sta conducendo l’operazione, mira a trasferire oltre 40innel corso dei prossimi due. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi in Oh… - CB_Ignoranza : Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per 3-1 e per la prima volta si qualifica ai quarti di finale di @Wimbledon, dop… - DSantanche : Basta bugie @EnricoLetta! Chi dice no a #iusscholae non è razzista ma non vuole regalare cittadinanza che va merita… - ellecemme : RT @dreamingtom: ECCO IL TEASER DELLA S5 DI SKAM DOPO ANNI ABBIAMO VINTOOOO IL 1 SETTEMBRE LETS GOO #skamitalia - Frances10730660 : @Agenzia_Ansa Dopo 2 anni si è arrivato all'ergastolo? Mi sembra un pó ridicolo, altre nazioni un fatto che come qu… -