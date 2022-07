Dalla Spagna sicuri, affare molto vicino: Isco arriva in Serie A! (Di lunedì 4 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista spagnolo Isco sarebbe molto vicino all’approdo in Serie A. A lanciare la notizia è stato il quotidiano spagnolo AS, che riporta un fortissimo interesse della Roma sul giocatore. L’ex Real Madrid non sarebbe ancora del tutto convinto della destinazione, ma l’accordo si potrebbe chiudere nei prossimi giorni, grazie al fondamentale apporto del suo agente Jorge Mendes. Roma Isco Real Finestra di mercato sempre più importante dunque per la Roma di José Mourinho. Dopo aver già ufficializzato gli arrivi di Matic e Svilar, i giallorossi sono sempre più vicini alla chiusura delle trattative per Frattesi e il fantasista spagnolo. Una nuova opportunità per Isco che nella scorsa stagione ha raccolto pochi minuti in campo. Solo 14 ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista spagnolosarebbeall’approdo inA. A lanciare la notizia è stato il quotidiano spagnolo AS, che riporta un fortissimo interesse della Roma sul giocatore. L’ex Real Madrid non sarebbe ancora del tutto convinto della destinazione, ma l’accordo si potrebbe chiudere nei prossimi giorni, grazie al fondamentale apporto del suo agente Jorge Mendes. RomaReal Finestra di mercato sempre più importante dunque per la Roma di José Mourinho. Dopo aver già ufficializzato gli arrivi di Matic e Svilar, i giallorossi sono sempre più vicini alla chiusura delle trattative per Frattesi e il fantasista spagnolo. Una nuova opportunità perche nella scorsa stagione ha raccolto pochi minuti in campo. Solo 14 ...

