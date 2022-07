Dalla Spagna: cena Laporta-Mendes, si discute di Cristiano Ronaldo al Barcellona (Di lunedì 4 luglio 2022) Ha del clamoroso quanto rivelato da AS, l’autorevole quotidiano sportivo spagnolo. Sarebbe infatti in corso una cena tra il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e il procuratore portoghese Jorge Mendes, e tra gli argomenti di discussione ci sarebbe un incredibile trasferimento di Cristiano Ronaldo in blaugrana, team che per anni è stato acerrimo nemico di CR7 quando vestiva la maglia del Real Madrid. Dalla Spagna, dunque, arrivano voci insistite su un interessamento dei catalani al fuoriclasse di Madeira, mentre dall’Inghilterra si apre alla possibilità che il Manchester United abbia deciso di accettare un’eventuale cessione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Ha del clamoroso quanto rivelato da AS, l’autorevole quotidiano sportivo spagnolo. Sarebbe infatti in corso unatra il presidente del, Joan, e il procuratore portoghese Jorge, e tra gli argomenti di discussione ci sarebbe un incredibile trasferimento diin blaugrana, team che per anni è stato acerrimo nemico di CR7 quando vestiva la maglia del Real Madrid., dunque, arrivano voci insistite su un interessamento dei catalani al fuoriclasse di Madeira, mentre dall’Inghilterra si apre alla possibilità che il Manchester United abbia deciso di accettare un’eventuale cessione. SportFace.

