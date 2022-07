Da nZEB a HZEB | si inaugura a Benevento il primo edificio a idrogeno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Giovedì 7 luglio alle ore 13,00 si terrà l’evento dizione di una delle prime applicazioni di una cella ad ossidi solidi alimentata apuro dedicata alla produzione combinata di energia elettrica e calore in grado di soddisfare la domanda energetica di unreale. Il luogo di sperimentazione è l’(nearly Zero Energy Building) di, realizzato dal Distretto tecnologico STRESS e dall’Università degli Studi del Sannio come intervento dimostratore in scala reale del progetto di ricerca SMART CASE “Soluzioni innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor nel sistema edilizio”, che oggi diventa un edifico H-ZEB (Hydrogen Zero Emission ...