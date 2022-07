CM.com – Milan, aumentano i contatti per Ziyech: c’è fiducia. E intanto Messias… | Primapagina (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 23:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Aumenta la fiducia in casa Milan per l’affare Ziyech. Il giocatore del Chelsea è sempre più l’obiettivo principe del mercato rossonero. Dopo aver formalizzato i rinnovi di Maldini e Massara, i contatti con la dirigenza londinese sono continui e vanno avanti spediti. Per Hakim, il Diavolo formulerà un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. Quello che ancora manca è trovare un’intesa sulle cifre perché il club rossonero vorrebbe chiudere a 25 milioni totali mentre da Londra chiedono almeno 5 milioni in più. MESSIAS – Questa nuova opportunità sta spingendo i rossoneri a rivedere le proprie strategie. Non è un caso infatti che, oltre alle ufficialità di Florenzi e Mirante, manchi quella di Messias. L’ex Crotone ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 23:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Aumenta lain casaper l’affare. Il giocatore del Chelsea è sempre più l’obiettivo principe del mercato rossonero. Dopo aver formalizzato i rinnovi di Maldini e Massara, icon la dirigenza londinese sono continui e vanno avanti spediti. Per Hakim, il Diavolo formulerà un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. Quello che ancora manca è trovare un’intesa sulle cifre perché il club rossonero vorrebbe chiudere a 25 milioni totali mentre da Londra chiedono almeno 5 milioni in più. MESSIAS – Questa nuova opportunità sta spingendo i rossoneri a rivedere le proprie strategie. Non è un caso infatti che, oltre alle ufficialità di Florenzi e Mirante, manchi quella di Messias. L’ex Crotone ...

