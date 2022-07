Calcio | ManUtd Riprendono gli allenamenti ma Ronaldo è assente

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il portoghese, secondo i media inglesi, non si è presentato per motivi familiari. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United, come diversi club europei, oggi è tornato ad allenarsi. Un piccolo ...

STnews365 : United, scelto l'erede di Cristiano Ronaldo. Il tecnico ten Hag vorrebbe un giocatore che ha già allenato alla sua… - andremaggio : Ronaldo ai saluti? Lo United il centravanti di oggi e di domani ce l’ha in casa, ha 24 anni, ha risolto i guai fisi… - STnews365 : Premier League, Cristiano Ronaldo chiede la cessione ai Red Devils. Il fenomeno di Madeira vuole giocare la Champio… - Ticinonline : Insoddisfatto, Cristiano Ronaldo lo ha rifatto #manchesterunited #cr7 #cristianoronaldo #championsleague… - teletext_ch_it : Calcio: CR7 vuole lasciare il ManUtd -

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United dopo una sola stagione Secondo quanto riferito dal Times, il 37enne avrebbe chiesto di essere ceduto dal club, di cui veste la maglia per la ...